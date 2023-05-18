В ночь со среды на четверг состоялись матчи 1/8 финала Кубка Бразилии. Результаты в этой новости на "Футбол 24"

Бразилия, Кубок, 1/8 финала

Гремио – Крузейро – 1:1

Голы: Суарес, 79 – Родригес, 8

Америка Минейру – Интернационал – 2:0

Голы: Алоизио, 90+3, 90+17

Атлетико Паранаэнсе – Ботафого – 3:2

Голы: Роке, 56, Буэно, 62, Фернандинью 82, – Соареш, 39, Луис Энрике, 41

Со среды на четверг состоялись первые матчи 1/8 Кубка Бразилии. Гремио встречался с Крузейро. Только благодаря голу экс-звезды Барселоны Луиса Суареса хозяева поля сумели завоевать ничью в матче. Нападающий красивым дальним ударом перекинул мяч через вратаря Крузейро.

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В другом матче встречалась команда Алана Патрика из Америки Минейру. Экс-полузащитник Шахтера подвел своих партнеров, получив на 65 минуте вторую желтую карточку и покинул поле. В меньшинстве Интернасионал мог только отбивать атаки Америка Минейра. Хозяева дважды отличились уже в добавленное время с пенальти. Отметим, что арбитр матча прибавил более 17 минут к основному времени.

Настоящий фестиваль голов выдали Атлетико Паранаэнсе и Ботафого. Обе команды сражались от начала до конца. Гости дважды отличились в первом тайме и казалось, что они не лишатся своего преимущества, но после перерыва команда Фернандинью смогла переломить ход встречи. Атлетико дважды забил в середине второго тайма, а экс-полузащитник Шахтера на 82-й минуте одержал победу для своей команды.

Ответные матчи 1/8 кубка Бразилии состоятся 1 июня.

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