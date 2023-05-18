В ніч з середи на четвер відбулися матчі 1/8 фіналу Кубка Бразилії. Результати в цій новині на "Футбол 24"

Бразилія, Кубок, 1/8 фіналу

Греміо – Крузейро – 1:1

Голи: Суарес, 79 – Родрігес, 8

Амеріка Мінейру – Інтернасіонал – 2:0

Голи: Алоїзіо, 90+3, 90+17

Атлетіко Паранаенсе – Ботафого – 3:2

Голи: Роке, 56, Буено, 62, Фернандінью 82, – Соареш, 39, Луїс Енріке, 41

З середи на четвер відбулися перші матчі 1/8 Кубка Бразилії. Греміо зустрічався з Крузейро. Тільки завдяки голу екс-зірки Барселони Луїса Суареса господарі поля зуміли здобути нічию в матчі. Нападник красивим дальнім ударом перекинув м'яч через воротаря Крузейро.

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В іншому матчі зустрічалась команда Алана Патріка з Амеріка Мінейру. Екс-півзахисник Шахтаря підвів своїх партнерів, отримавши на 65 хвилині другу жовту картку та покинув поле. В меншості Інтернасіонал міг тільки відбивати атаки Амеріка Мінейру. Господарі двічі відзначилися вже в доданий час з пенальті. Зазначимо, що арбітр матчу додав понад 17 хвилин до основного часу.

Справжній фестиваль голів видали Атлетіко Паранаенсе та Ботафого. Обидві команди боролися від початку до кінця. Гості двічі відзначилися в першому таймі й здавалось, що вони не втратять свою перевагу, але після перерви команда Фернандінью змогла переломити хід зустрічі. Атлетіко двічі забив в середині другого тайму, а екс-півзахисник Шахтаря на 82 хвилині здобув перемогу для своєї команди.

Матчі-відповіді 1/8 кубка Бразилії відбудуться 1 червня.

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