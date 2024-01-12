Кубок Азии-2023, 1 тур

Группа А

Катар – Ливан – 3:0

Голы: Афиф, 45, 90+6, Альмоэз Али, 56

Катар принимал второй крупный турнир после чемпионата мира 2022 года. Превзойти результат Мундиаля было нетрудно – тогда хозяева не набрали ни одного очка и даже не забили на групповом этапе.

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Ливан занимает 107-е место рейтинга ФИФА против 58-го катарцев. Впрочем, "бордовым" удалось открыть счет только под занавес тайма – Альмоэз Али отбросил мяч под расстрельный удар Афифа. В дебюте второй половины нападающий Аль-Духаиля добавил в свой актив гол, замкнув роскошную крученую подачу Ваада. Афиф дублем довел дело до разгрома на последних секундах.

3:0 – Катар уверенно начинает путь на домашних соревнованиях. Завтра в рамках группы А Китай сойдется с Таджикистаном, а квартет В подарит матчи Австралия – Индия и Узбекистан – Сирия.

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