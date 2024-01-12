Кубок Азії-2023, 1 тур

Група А

Катар – Ліван – 3:0

Голи: Афіф, 45, 90+6, Альмоез Алі, 56

Катар приймав другий великий турнір після чемпіонату світу 2022 року. Перевершити результат Мундіалю було неважко – тоді господарі не набрали жодного очка і навіть не забили на груповому етапі.

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Ліван посідає 107-му сходинку рейтингу ФІФА проти 58-ї катарців. Втім, "бордовим" вдалося відкрити рахунок лише під завісу тайму – Альмоез Алі відкинув м'яч під розстрільний удар Афіфа. В дебюті другої половини нападник Аль-Духаїля додав до свого активу гол, замкнувши розкішну кручену подачу Ваада. Афіф дублем довів справу до розгрому на останніх секундах.

3:0 – Катар впевнено починає шлях на домашніх змаганнях. Завтра в рамках групи А Китай зійдеться з Таджикистаном, а квартет В подарує матчі Австралія – Індія та Узбекистан – Сирія.

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