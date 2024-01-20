Иордания и Южная Корея 20 января сыграли во втором туре Кубка Азии. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Кубок Азии, 2 тур

Группа E

Иордания – Южная Корея – 2:2

Голы: Юнг-Ву Парк, 37 (авт), Аль-Наймат, 45+6 – Хын Мин Сон, 9 (пен), Аль-Араб, 90+1 (авт)

Во втором туре Кубка Азии встретились лидеры группы E – Южная Корея и Иордания выиграли свои стартовые матчи на турнире. Победитель отчетной игры практически гарантировал участие в плей-офф.

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Счет открыла команда Юргена Клинсманна. Уже на 9-й минуте Хын Мин Сон эффектно исполнил пенальти и вывел Южную Корею вперед. Впрочем, еще до перерыва Иордания перевернула игру. Сначала Юнг-Ву Парк поразил свои ворота, а в добавленное время Аль-Наймат мощным ударом попал в дальний угол.

Южная Корея отыгралась всего за несколько минут до финального свистка. На 90+1-й минуте Аль-Араб неудачно подставил ногу под удар соперника. Автогол, подаривший команде Клинсманна ничью. 2:2 – у обеих команд после двух туров по 4 очка и хорошие шансы на плей-офф. Иордания лидирует благодаря лучшей разнице голов.

Сегодня, 20 января, в этой группе состоится еще один матч. Бахрейн сыграет с Малайзией.

Son Heung-min earns a penalty for South Korea and coolly converts it, giving South Korea the lead against Jordan in #AsianCup2023. #JORvKOR pic.twitter.com/mNMckyt5PN — Ashish Negi (@7negiashish) January 20, 2024