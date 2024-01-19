Кубок Азии, групповой раунд, второй тур

Ирак – Япония – 2:1

Голы: Хуссейн, 5, 45+4 – Эндо, 90+3

Япония приехала на Кубок Азии в статусе главного фаворита. На ЧМ-2022 здесь же в Катаре команда Мориясу выиграла группу с Испанией и Германией. Первые матчи Кубка Азии должны были стать легкой прогулкой. Но уже с Вьетнамом возникли проблемы и пришлось отыгрываться. Ирак вообще нанес заслуженное поражение.

Кубок Азии: Япония в сверхтяжелом матче едва избежала позора - экс-звезда Ливерпуля оформил 2+1

Японцы пропустили быстрый гол. Ирак начал с давления на ворота Судзуки. Голкипер парировал удары Джасима, но Хуссейн успел на добивание и открыл счет на пятой минуте. Япония взяла мяч под контроль (75% владения), однако атаковала очень академично, не создавая сложных задач сопернику.

Ирак без проблем останавливал все атаки и позволял бить в ворота только после стандартов. В компенсированное к первому тайма время "Львы Месопотамии" удвоили преимущество. Аль-Хаджадж прорвался по флангу и навесил в штрафную, а Хуссейн головой загнал мяч в сетку.

Япония продолжала наседать, но не доводила свои моменты до ударов. "Синие Самураи" получили подарок от арбитра, когда тот назначил пенальти за чистый подкат Сулаки против Асано. Впрочем, VAR помог судье исправить ошибку.

Фаворит ничего не мог придумать. Единственный удар в створ за 90 минут – попытка Итакуры после углового, когда голкипер легко забрал мяч. На последних минутах японцы вернули интригу голом с углового – Эндо из Ливерпуля отозвался на подачу Хатате. Но на большее их не хватило.

Ирак победил, хотя перед матчем на его успех букмекеры давали огромный коэффициент 9. Более того, тренер провел ротацию после победы над Индонезией. Ирак с 6 очками стал лидером группы D и гарантировал себе плей-офф Кубка Азии. Япония имеет 3 балла и второе место.