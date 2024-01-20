Йорданія та Південна Корея 20 січня зіграли в другому турі Кубка Азії. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Кубок Азії, 2 тур

Група E

Йорданія – Південна Корея – 2:2

Голи: Юнг-Ву Парк, 37 (авт), Аль-Наймат, 45+6, – Хин Мін Сон, 9 (пен), Аль-Араб, 90+1 (авт)

У другому турі Кубка Азії зустрілися лідери групи E – Південна Корея та Йорданія виграли свої стартові матчі на турнірі. Переможець звітної гри практично гарантував собі участь у плей-офф.

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Рахунок відкрила команда Юргена Клінсманна. Вже на 9-й хвилині Хин Мін Сон ефектно виконав пенальті та вивів Південну Корею вперед. Втім, ще до перерви Йорданія перевернула гру. Спершу Юнг-Ву Парк вразив власні ворота, а в доданий час Аль-Наймат потужним ударом поцілив у дальній кут.

Південна Корея відігралася лише за кілька хвилин до фінального свистка. На 90+1 хвилині Аль-Араб невдало підставив ногу під удар суперника. Автогол, який подарував команді Клінсманна нічию. 2:2 – у обох команд після двох турів по 4 очки і хороші шанси на плей-офф. Йорданія лідирує завдяки кращій різниці голів.

Сьогодні, 20 січня, у цій групі відбудеться ще один матч. Бахрейн зіграє з Малайзією.

Son Heung-min earns a penalty for South Korea and coolly converts it, giving South Korea the lead against Jordan in #AsianCup2023. #JORvKOR pic.twitter.com/mNMckyt5PN — Ashish Negi (@7negiashish) January 20, 2024