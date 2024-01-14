Состоялись очередные поединки Кубка Азии-2023, в которых сыграли участники группы C. Читайте отчет о матчах смотрите на "Футбол 24".

Сердар Азмун забивает один из голов в ворота Палестины / скриншот

Кубок Азии-2023, 1-й тур, группа C

ОАЭ – Гонконг – 3:1

Голы: Адил, 34, (пен.), Аль Зааби, 52, Аль Гассани, 90+5, (пен.) – Чан, 49

Иран – Палестина – 4:1

Голы: Ансарифард, 2, Халилзаде, 12, Гаеди, 38, Азмун, 55 – Сейям, 45+6

ОАЭ уверенно обыграл Гонконг – Адил вывел хозяев вперед, реализовав пенальти на 34-й минуте. Чан после перерыва сравнял счет, но Аль Зааби очень быстро снова вывел ОАЭ вперед. Аль Гассани в конце встречи сделал счет 3:1, реализовав пенальти.

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Иран же сокрушил Палестину. Ансарифард уже на 2 минуте вывел иранцев вперед, а Халилзаде и Гаеди сделали счет разгромным до перерыва. Сейям еще в компенсированное время один мяч отыграл, но Азмун во втором тайме сделал счет 4:1.

Таким образом, Иран и ОАЭ набрали по 3 очка и возглавляют группу C, а Гонконг и Палестина пока не набирали баллов.

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