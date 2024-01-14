Кубок Азии, группа D, 1-й тур

Япония – Вьетнам – 4:2

Голы: Минамино, 11, 45 Накамура, 45+4, Уэда, 85 – Нгуен, 16, Пхам, 33

Япония – один из фаворитов турнира. В первом туре японцы играли против Вьетнама и заставили своих фанатов понервничать.

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Обе команды начали встречу очень активно. За полчаса зрители увидели три гола. Сборную Японии в первом тайме подвел вратарь, который может взять на себя часть вины за оба мяча. Впрочем, еще до завершения первого тайма Минамино сумел помочь команде не только отыграться, но и выйти вперед. Экс-игрок Ливерпуля записал в свой актив два гола и результативную передачу. Во втором тайме Япония имела желание забить еще. Удалось это сделать только на 85 минуте. В итоге "самураи" победили со счетом 4:2.

Сборная Японии сейчас возглавляет группу D с тремя баллами. Индонезия и Ирак сыграют завтра, 15 января.

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