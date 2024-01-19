Кубок Азии, 2-й тур

Группа C:

Гонконг – Иран – 0:1

Гол: Гаеди, 24

Группа D:

Вьетнам – Индонезия – 0:1

Гол: Бахарь, 42 (пен)

Удаление: Ли, 90+1 (Вьетнам)

Кубок Азии: Япония шокировала пресную игру и поражение от Ирака

Иран в тяжелом матче одержал победу над Гонконгом. Три очка позволили команде обойти в турнирной таблице ОАЭ и досрочно выйти в плей-офф турнира. Гонконг остался на последнем месте с нулем баллов.

В группе D Вьетнам уступил Индонезии. Единственный гол с пенальти забил Бахар. Индонезия набрала три балла и сравнялась с Японией по количеству очков. Именно эти две команды разыграют вторую путевку в плей-офф.

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