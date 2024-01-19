Кубок Азии: Иран оформил выход в плей-офф, Индонезия в тяжелом матче вырвала победу благодаря пенальти
Состоялись очередные матчи Кубка Азии-2023. Результаты и обзор встреч читайте на "Футбол 24".
Кубок Азии, 2-й тур
Группа C:
Гонконг – Иран – 0:1
Гол: Гаеди, 24
Группа D:
Вьетнам – Индонезия – 0:1
Гол: Бахарь, 42 (пен)
Удаление: Ли, 90+1 (Вьетнам)
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Иран в тяжелом матче одержал победу над Гонконгом. Три очка позволили команде обойти в турнирной таблице ОАЭ и досрочно выйти в плей-офф турнира. Гонконг остался на последнем месте с нулем баллов.
В группе D Вьетнам уступил Индонезии. Единственный гол с пенальти забил Бахар. Индонезия набрала три балла и сравнялась с Японией по количеству очков. Именно эти две команды разыграют вторую путевку в плей-офф.
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