Кубок Азії: Іран оформив вихід у плей-офф, Індонезія у важкому матчі вирвала перемогу завдяки пенальті
Відбулися чергові матчі Кубка Азії-2023. Результати та огляд зустрічей читайте на "Футбол 24".
Кубок Азії, 2-й тур
Група C:
Гонконг – Іран – 0:1
Гол: Гаеді, 24
Група D:
В'єтнам – Індонезія – 0:1
Гол: Бахар, 42 (пен)
Вилучення: Лі, 90+1 (В'єтнам)
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Іран у важкому матчі здобув перемогу над Гонконгом. Три очки дозволили команді обійти в турнірній таблиці ОАЄ й достроково вийти в плей-офф турніру. Гонконг залишився на останньому місці з нулем балів.
У групі D В'єтнам поступився Індонезії. Єдиний гол з пенальті забив Бахар. Індонезія набрала три бали і зрівнялася з Японією за кількістю очок. Саме ці дві команди розіграють другу путівку в плей-офф.
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