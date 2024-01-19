Кубок Азії, 2-й тур

Група C:

Гонконг – Іран – 0:1

Гол: Гаеді, 24

Група D:

В'єтнам – Індонезія – 0:1

Гол: Бахар, 42 (пен)

Вилучення: Лі, 90+1 (В'єтнам)

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Іран у важкому матчі здобув перемогу над Гонконгом. Три очки дозволили команді обійти в турнірній таблиці ОАЄ й достроково вийти в плей-офф турніру. Гонконг залишився на останньому місці з нулем балів.

У групі D В'єтнам поступився Індонезії. Єдиний гол з пенальті забив Бахар. Індонезія набрала три бали і зрівнялася з Японією за кількістю очок. Саме ці дві команди розіграють другу путівку в плей-офф.

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