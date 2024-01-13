Завершились очередные матчи первого тура Кубка Азии-2023. Результат и обзор игр – в этой новости на "Футбол 24".

Кубок Азии-2023, 1 тур

Китай – Таджикистан – 0:0

Австралия – Индия – 2:0

Голы: Ирвин, 50, Босс, 73

Узбекистан – Сирия – 0:0

Кубок Азии: турнир официально начался, известен результат матча-открытия

Таджикистан впервые пробился в финальную часть Кубка Азии. Команда в первом же туре столкнулась с Китаем. В первом тайме дебютанты были активнее, впрочем, из 12 ударов только два попали в створ ворот. В итоге встреча закончилась нулями на табло. В группе А Катар с тремя баллами на первом месте, Китай и Таджикистан имеют по одному пункту, а Ливан последний.

Австралия, один из претендентов на победу, уверенно одолела Индию. Австралийцы контролировали ход встречи, имели преимущество во владении, но забить удалось лишь после перерыва.

В завершающем матче игрового дня Узбекистан не смог одержать победу над Сирией. Встреча между командами закончилась нулями на табло.

Таким образом в группе В лидирует Австралия, Сирия и Узбекистан имеют по баллу, а Индия расположилась на последнем месте.

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