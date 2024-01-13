Завершилися чергові матчі першого туру Кубка Азії-2023. Результат та огляд ігор – в цій новині на "Футбол 24".

Кубок Азії-2023, 1 тур

Китай – Таджикистан – 0:0

Австралія – Індія – 2:0

Голи: Ірвін, 50, Бос, 73

Узбекистан – Сирія – 0:0

Кубок Азії: турнір офіційно розпочався, відомий результат матчу-відкриття

Таджикистан вперше пробився у фінальну частину Кубка Азії. В першому таймі дебютанти були активніше, ніж Китай, утім, з 12 ударів тільки два влучили в площину воріт. У підсумку зустріч закінчилася нулями на табло. В групі А Катар з трьома балами очолює таблицю, Китай та Таджикистан мають по одному пункту, а Ліван останній.

Австралія, один з претендентів на перемогу, впевнено здолала Індію. Австралійці контролювали хід зустрічі, мали перевагу у володінні, але забити вдалося лише після перерви.

У завершальному матчі ігрового дня Узбекистан не зміг здобути перемогу над Сирією. Зустріч між командами закінчилася нулями на табло.

Таким чином в групі В лідирує Австралія, Сирія та Узбекистан мають по балу, а Індія розташувалась на останньому місці.

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