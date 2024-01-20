Кубок Азии: Бахрейн вырвал победу над Малайзией на 90+6 и сохраняет шансы на выход в плей-офф
Бахрейн переиграл Малайзию во 2-м туре группового этапа Кубка Азии. Отчет об игре читайте на "Футбол 24".
Кубок Азии-2023, 2-й тур, группа E
Бахрейн – Малайзия – 1:0
Гол: Мадан, 90+6
Во втором поединке игрового дня в группе E Бахрейн победил Малайзию. Поединок получился непростым – команды не могли забить до самого конца игры. На 90+6 минуте Бахрейн таки вырвал победу: после розыгрыша углового мяч отскочил к Мадану на линию штрафной, а тот пробил в нижний угол.
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Таким образом, Бахрейн набрал 3 очка и поднялся на третье место, что позволило ему возглавить рейтинг лучших третьих команд турнира. Малайзия последняя в группе с 0 баллов.
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