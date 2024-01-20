Бахрейн переграв Малайзію в 2-му турі групового етапу Кубка Азії. Звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Кубок Азії-2023, 2-й тур, група E

Бахрейн – Малайзія – 1:0

Гол: Мадан, 90+6

У другому поєдинку ігрового дня в групі E Бахрейн переміг Малайзію. Поєдинок вийшов непростим – команди не могли забити аж до самого кінця гри. На 90+6 хвилині Бахрейн таки вирвав перемогу: після розіграшу кутового м'яч відскочив до Мадана на лінію штрафного, а той пробив у нижній кут.

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Таким чином, Бахрейн набрав 3 очки та піднявся на третє місце, що дозволило йому очолити рейтинг найкращих третіх команд турніру. Малайзія остання у групі з 0 балів.

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