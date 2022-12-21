Кубок английской лиги, 1/8 финала

Саутгемптон – Линкольн 2:1

Голы: Адамс, 25, 74 – Базуну, 2 (автогол)

Ньюкасл – Борнмут 1:0

Гол: Смит, 67 (автогол)

Вулверхэмптон – Гиллингем 2:0

Голы: Хименес, 77 (с пенальти), Аит-Нури, 90+1

МК Донс – Лестер 0:3

Голы: Тилеманс, 18, Перес, 29, Варди, 50

В трёх вторничных матчах из четырёх команды ушли на перерыв при ничейном результате. Регламент турнира гласит: если матч завершается вничью, команды не играют дополнительное время – арбитр назначает серию пенальти. В конце концов, всем фаворитам удалось дожать своих соперников во вторых таймах.

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Журналист Даниал Хан в текстовой онлайн-трансляции Sky Sports отмечал, что Гиллингем начал тянуть время в надежде на серию пенальти ещё до перерыва. Команда Нила Харриса хотела повторить успех предыдущего раунда турнира, когда прошла Брентфорд именно таким способом. Да и рассчитывать на успехи в атаке ей не приходилось, ведь Гиллингем является самой низкорезультативной командой Чемпионшипа. В итоге "вулвз" смогли взломать этот припаркованный автобус благодаря заменам Хулена Лопетеги. В воротах Тёрнера расписались игроки, вышедшие на замену – Хименес и Аит-Нури.

Саутгемптон тоже намучился в матче с Линкольном. Несмотря на подавляющее преимущество во владении мячом и количестве ударов по воротам, на стадионе Сент-Мэрис долго удерживался счёт 1:1 - благодаря голу дерзкого аутсайдера уже на второй минуте встречи. Гэвин Базуну срезал мяч в собственные ворота, и команде Натана Джонса пришлось включить более высокие скорости, чтобы сравнять счёт и выйти вперёд. Че Адамс оформил дубль и принёс "святым" победу, но обыграть команду из третьего дивизиона "на одной ноге" Саутгемптону всё же не удалось.

Борнмут тоже практически не атаковал в матче с командой своего прошлого тренера. Джей Ботройд в своём текстовом онлайне отмечал: "вишни" ничего не предлагают в атаке. Если гол и будет забит в этой встрече, он случится в исполнении Ньюкасла". В итоге так и произошло: на 67-й минуте Адам Смит срезал мяч в свои ворота.

Во вторник решить свои вопросы относительно быстро сумел только Лестер в матче с Милтон-Кинс Донс: в первые полчаса "лисы" гарантировали себе комфортное преимущество благодаря голам Тилеманса и Переса, а после перерыва добили скромного соперника.

Жеребьёвка четвертьфинальной стадии Кубка лиги состоится в четверг вечером, 22 декабря.

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