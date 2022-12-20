Кубок англійської ліги, 1/8 фіналу

Саутгемптон – Лінкольн 2:1

Голи: Адамс, 25, 74 – Базуну, 2 (автогол)

Ньюкасл – Борнмут 1:0

Гол: Сміт, 67 (автогол)

Вулверхемптон – Гіллінгем 2:0

Голи: Хіменес, 77 (з пенальті), Аїт-Нурі, 90+1

МК Донс – Лестер 0:3

Голи: Тілеманс, 18, Перес, 29, Варді, 50

У трьох вівторкових матчах із чотирьох команди пішли на перерву за нічийного результату. Регламент турніру говорить: якщо матч завершується внічию, команди не грають додатковий час – арбітр призначає серію пенальті. Проте зрештою всім фаворитам вдалося дотиснути своїх суперників у других таймах.

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Журналіст Даніал Хан у текстовій онлайн-трансляції Sky Sports зазначав, що Гіллінгем почав тягти час, сподіваючись на серію пенальті, ще до перерви. Команда Ніла Харріса хотіла повторити успіх попереднього раунду турніру, коли вона пройшла Брентфорд саме таким способом. Та й розраховувати на успіхи в атаці їй не доводилося, адже Гіллінгем є найгіршою командою Чемпіоншипу за результативністю. Врешті-решт "вулвз" змогли зламати цей припаркований автобус завдяки замінам Хулена Лопетеги. У воротах Тернера розписалися гравці, які вийшли на заміну – Хіменес та Аїт-Нурі.

Саутгемптон теж намучився у матчі з Лінкольном. Незважаючи на переважну перевагу у володінні м'ячем та кількість ударів по воротах, на стадіоні Сент-Меріс довго утримувався рахунок 1:1 – завдяки голу зухвалого аутсайдера вже на другій хвилині зустрічі. Гевін Базуну зрізав м'яч у власні ворота, і команді Натана Джонса довелося включити вищі швидкості, щоб зрівняти рахунок і вийти вперед. Че Адамс оформив дубль і приніс "святим" перемогу, але обіграти команду з третього дивізіону "на одній нозі" Саутгемптону все ж не вдалося.

Борнмут також практично не атакував у матчі з командою свого колишнього тренера. Джей Ботройд у своєму текстовому онлайні наголошував: "вишні" "нічого не пропонують в атаці. Якщо гол і буде забитий у цій зустрічі, він трапиться у виконанні Ньюкасла". У підсумку так і сталося: на 67-й хвилині Адам Сміт зрізав м'яч у власні ворота.

Вирішити свої питання відносно швидко зумів лише Лестер у матчі з Мілтон-Кінс Донс: у перші півгодини "лисиці" гарантували собі комфортну перевагу завдяки голам Тілеманса та Переса, а після перерви добили скромного суперника.

Жеребкування чвертьфінальної стадії Кубка ліги відбудеться у четвер увечері, 22 грудня.

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