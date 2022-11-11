Манчестер Сити против Ливерпуля, Де Дзерби повезло – результаты жеребьевки 1/8 Кубка лиги
Состоялась жеребьевка 4-го раунда Кубка английской лиги 2022/23. Результаты – в этой новости на "Футбол 24".
Центральной парой на этой стадии будет противостояние Манчестер Сити и Ливерпуля. Команда Хосепа Гвардиолы примет подопечных Юргена Клоппа на Этихаде.
Де Дзерби выбил Зинченко из Кубка лиги, Манчестер Сити прошел Челси, Ливерпуль спасся по пенальти, Тоттенхэм вылетел
Представителей Украины в Кубке лиги уже не осталось – Арсенал, Эвертон и Брентфорд вылетели из турнира. Соответственно, Александр Зинченко, Виталий Миколенко и Егор Ярмолюк потеряли шансы на трофей. Борьбу продолжает разве что экс-тренер Шахтера Роберто Де Дзерби, который с Брайтоном и выбил Арсенал. В 1/8 "чайки" сыграют с Чарльтоном.
Поединки 4-го раунда Кубка лиги будут сыграны в течение недели, которая начнется 19 декабря, сообщает официальный сайт турнира.
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги 2022/23:
Вулверхэмптон – Джиллингем
Саутгемптон – Линкольн Сити
Блэкберн – Ноттингем Форест
Ньюкасл – Борнмут
Манчестер Сити – Ливерпуль
Манчестер Юнайтед – Бернли
МК Донс – Лестер
Чарльтон – Брайтон.
Напомним, действующим обладателем Кубка английской лиги является Ливерпуль, в серии послематчевых пенальти обыгравший Челси.