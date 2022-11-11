Состоялась жеребьевка 4-го раунда Кубка английской лиги 2022/23. Результаты – в этой новости на "Футбол 24".

Центральной парой на этой стадии будет противостояние Манчестер Сити и Ливерпуля. Команда Хосепа Гвардиолы примет подопечных Юргена Клоппа на Этихаде.

Де Дзерби выбил Зинченко из Кубка лиги, Манчестер Сити прошел Челси, Ливерпуль спасся по пенальти, Тоттенхэм вылетел

Представителей Украины в Кубке лиги уже не осталось – Арсенал, Эвертон и Брентфорд вылетели из турнира. Соответственно, Александр Зинченко, Виталий Миколенко и Егор Ярмолюк потеряли шансы на трофей. Борьбу продолжает разве что экс-тренер Шахтера Роберто Де Дзерби, который с Брайтоном и выбил Арсенал. В 1/8 "чайки" сыграют с Чарльтоном.

Поединки 4-го раунда Кубка лиги будут сыграны в течение недели, которая начнется 19 декабря, сообщает официальный сайт турнира.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги 2022/23:

Вулверхэмптон – Джиллингем

Саутгемптон – Линкольн Сити

Блэкберн – Ноттингем Форест

Ньюкасл – Борнмут

Манчестер Сити – Ливерпуль

Манчестер Юнайтед – Бернли

МК Донс – Лестер

Чарльтон – Брайтон.

Напомним, действующим обладателем Кубка английской лиги является Ливерпуль, в серии послематчевых пенальти обыгравший Челси.