Манчестер Юнайтед уверенно обыграл Астон Виллу, дважды отыгравшись на встрече. Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед – Астон Вилла на "Футбол 24".

Кубок Лиги 2022/23, 1/16 финала

Манчестер Юнайтед – Астон Вилла – 4:2

Голы: Марсьяль, 49, Рашфорд, 67, Б. Фернандеш, 78, Мактоминай, 90+1 – Уоткинс, 48, Далот, 61, (аг.)

В первом тайме команды не забивали, но уже на старте второго обменялись голами – Марсьяль молниеносно ответил на гол Уоткинса. Астон Вилла снова вышла вперед благодаря автоголу Далота, но дальше забивал только Манчестер Юнайтед.

Манчестер Сити против Ливерпуля, Де Дзерби повезло – результаты жеребьевки 1/8 Кубка лиги

Рашфорд, Бруну Фернандеш и Мактоминай добили соперника и позволили "красным дьяволам" выйти на следующую стадию.

Манчестер Юнайтед взял реванш у Эмери, оформив камбек против Астон Виллы в Кубке лиги