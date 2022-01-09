Кубок Англии, 1/32 финала

Вест Хэм – Лидс – 2:0

Голы: Лансини, 34, Боуэн, 90+3

Вулверхэмптон – Шеффилд Юнайтед – 3:0

Голы: Поденсе, 14, 80, Семеду, 72

Ливерпуль – Шрусбери Таун – 4:1

Голы: Гордон, 34, Фабинью, 44 (пен.), 90+3, Фирмино, 78 – Юдо, 27

Тоттенхэм – Моркам – 3:1

Голы: Винкс, 74, Моура, 86, Кейн, 88 – О'Коннор, 33

Вест Хэму противостоял оппонент из АПЛ – Лидс. Дэвид Мойес решил обойтись без Андрея Ярмоленко, поэтому украинец начинал поединок на скамейке для запасных. "Молотки" неплохо справились и без нашего вингера – Лансини на 34 минуте воспользовался хаосом в штрафной "павлинов" и поразил ворота. На последних мгновениях поединка Лидс помчался отыгрываться, а Вест Хэм поймал визави на контратаке. Ее разогнал Антонио, отдал на Боуэна, а Джаррод забил. Ярмоленко вышел на поле, после чего сразу раздался финальный свисток.

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Вулверхэмптон без особых проблем переиграл Шеффилд. С первых минут вышел Макс Килман, защитник с украинским паспортом, но результативными действиями против представителя Чемпионшипа не отмечался. Судьбу поединка решили дубль Поденсе и меткий выстрел Семеду.

Ливерпуль принимал команду из Первой лиги Англии – Шрусбери Таун. Подопечных Юргена Клоппа шокировали в середине первого тайма, но они собрались и в ответ набросали 4 мяча. Достоин внимания гол Гордона, ведь футболист стал вторым самым молодым автором гола в истории "красных" (17 лет и 96 дней).

На Тоттенхэм ждал аналогичный сценарий. Команда Антонио Конте первой пропустила от Моркама, но сумела собрать силы в кулак и дожать оппонента. После перерыва отличились Винкс, Моура и Кейн, установив окончательный счет на табло.