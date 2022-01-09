Кубок Англії, 1/32 фіналу

Вест Хем – Лідс – 2:0

Голи: Лансіні, 34, Боуен, 90+3

Вулверхемптон – Шеффілд Юнайтед – 3:0

Голи: Поденсе, 14, 80, Семеду, 72

Ліверпуль – Шрусбері Таун – 4:1

Голи: Гордон, 34, Фабінью, 44 (пен.), 90+3, Фірміно, 78 – Юдо, 27

Тоттенхем – Моркам – 3:1

Голи: Вінкс, 74, Моура, 86, Кейн, 88 – О'Коннор, 33

Вест Хему протистояв опонент із АПЛ – Лідс. Девід Мойєс вирішив обійтись без Андрія Ярмоленка, а тому українець розпочинав поєдинок на лавці для запасних. "Молотки" непогано впорались і без нашого вінгера – Лансіні на 34 хвилині скористався хаосом у штрафному "павичів" і вразив ворота. На останніх миттєвостях поєдинку Лідс помчав відігруватись, а Вест Хем зловив візаві на контратаці. Її розігнав Антоніо, віддав на Боуена, а Джаррод забив. Ярмоленко вийшов на поле, після чого одразу пролунав фінальний свисток.

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Вулверхемптон без особливих проблем переграв Шеффілд. З перших хвилин вийшов Макс Кілман, захисник з українським паспортом, але результативними діями проти представника Чемпіоншипу не відзначався. Долю поєдинку вирішили дубль Поденсе та влучний постріл Семеду.

Ліверпуль приймав команду з Першої ліги Англії – Шрусбері Таун. Підопічних Юргена Клоппа шокували в середині першого тайму, але вони зібрались і у відповідь накидали аж 4 м'ячі. Вартий уваги гол Гордона, адже футболіст став другим наймолодшим автором гола в історії "червоних" (17 років та 96 днів).

На Тоттенхем чекав аналогічний сценарій. Команда Антоніо Конте першою пропустила від Моркама, але зуміла зібрати сили в кулак та дотиснути опонента. По перерві відзначились Вінкс, Моура та Кейн, встановши остаточний рахунок на табло.

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