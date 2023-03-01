Кубок Англии, 5-й раунд (1/8 финала)

Сток Сити – Брайтон 0:1

Гол: Фергюсон, 30

Лестер – Блэкберн 1:2

Голы: Ихеаначо, 67 – Долан, 33, Смодич, 52

Фулхэм – Лидс 2:0

Голы: Палинья, 21, Соломон, 56

Бристоль Сити – Манчестер Сити 0:3

Голы: Фоден, 7, 74, Де Брюйне, 81

Лестер был освистан после домашнего поражения от Блэкберна (1:2) – болельщики хозяев были разочарованы этим результатом. Вылететь на стадии пятого раунда от команды Чемпионшипа после провала сезона в АПЛ - последнее, что хотели поклонники "лис".

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Лидс создал достаточное количество моментов, чтобы завершить основное время матча вничью, но в этот вечер команда Хави Грасии испытывала проблемы с реализацией моментов. А вот Марку Силва выпустил на поле экс-вингера Шахтёра Соломона, и израильтянин забил красивый мяч с 20 метров после передачи Митровича. Алан Ширер в текстовом онлайне ВВС похвалил Манора: "Он демонстрирует тренеру своё желание остаться в команде". Ещё бы! Фулхэм проводит сказочный сезон: к шестому месту в турнирной таблице АПЛ добавляется выход в четвертьфинал Кубка Англии.

Манчестер Сити сыграл в Бристоле практически основным составом. Из откровенных резервистов в основе команды появились только вратарь Ортега и опорник Филлипс. К сожалению, Ортега получил повреждение, и Гвардиола решил заменить его в перерыве. У тренера гостей наверняка ёкнуло сердце после того, как Эдерсон столкнулся с нападающим соперника в начале второго тайма. Бразильцу потребовалось какое-то время, чтобы прийти в себя.

Несмотря на все эти проблемы "горожане" выиграли с крупным и сухим счётом – благодаря дублю Фодена и голу Де Брюйне.