Кубок Англії, 5-й раунд (1/8 фіналу)

Сток Сіті – Брайтон 0:1

Гол: Фергюсон, 30

Лестер – Блекберн 1:2

Голи: Іхеаначо, 67 – Долан, 33, Смодіч, 52

Фулхем – Лідс 2:0

Голи: Палінья, 21, Соломон, 56

Брістоль Сіті – Манчестер Сіті 0:3

Голи: Фоден, 7, 74, Де Брюйне, 81

Лестер був освистаний після домашньої поразки від Блекберна (1:2) – уболівальники господарів були розчаровані цим результатом. Вилетіти на стадії п'ятого раунду від команди Чемпіоншипа після провалу сезону в АПЛ – останнє, про що мріяли шанувальники "лисиць".

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Лідс створив достатню кількість моментів, щоб завершити основний час матчу внічию, але цього вечора команда Хаві Грасії мала проблеми з реалізацією моментів. А ось Марку Сілва випустив на поле екс-вінгера Шахтаря Соломона, і ізраїльтянин забив гарний м'яч із 20 метрів після передачі Мітровіча. Алан Ширер у текстовому онлайні ВВС похвалив Манора: "Він демонструє тренеру своє бажання залишитися в команді". Ще б пак! Фулхем проводить казковий сезон: до шостого місця в турнірній таблиці АПЛ тепер ще й додається вихід у чвертьфінал Кубка Англії.

Манчестер Сіті зіграв у Брістолі практично основним складом. З відвертих резервістів в основі команди з'явилися тільки воротар Ортега і опорник Філліпс. На жаль, Ортега отримав пошкодження, і Гвардіола вирішив замінити його в перерві. У тренера гостей напевно заболіло в серці після того, як Едерсон зіткнувся з нападником суперника на початку другого тайму. Бразильцю знадобився якийсь час, щоб прийти до тями.

Незважаючи на всі ці проблеми, "містяни" виграли з великим і сухим рахунком – завдяки дублю Фодена і голу Де Брюйне.