Кубок Англії: Лестер був освистаний, Соломон вивів Фулхем у наступний раунд
У вівторок, 28 лютого, відбулися матчі 5 раунду Кубку Англії. Не обійшлося без несподіванок.
Кубок Англії, 5-й раунд (1/8 фіналу)
Сток Сіті – Брайтон 0:1
Гол: Фергюсон, 30
Лестер – Блекберн 1:2
Голи: Іхеаначо, 67 – Долан, 33, Смодіч, 52
Фулхем – Лідс 2:0
Голи: Палінья, 21, Соломон, 56
Брістоль Сіті – Манчестер Сіті 0:3
Голи: Фоден, 7, 74, Де Брюйне, 81
Лестер був освистаний після домашньої поразки від Блекберна (1:2) – уболівальники господарів були розчаровані цим результатом. Вилетіти на стадії п'ятого раунду від команди Чемпіоншипа після провалу сезону в АПЛ – останнє, про що мріяли шанувальники "лисиць".
Клопп оцінив шанси Ліверпуля на топ-4 АПЛ
Лідс створив достатню кількість моментів, щоб завершити основний час матчу внічию, але цього вечора команда Хаві Грасії мала проблеми з реалізацією моментів. А ось Марку Сілва випустив на поле екс-вінгера Шахтаря Соломона, і ізраїльтянин забив гарний м'яч із 20 метрів після передачі Мітровіча. Алан Ширер у текстовому онлайні ВВС похвалив Манора: "Він демонструє тренеру своє бажання залишитися в команді". Ще б пак! Фулхем проводить казковий сезон: до шостого місця в турнірній таблиці АПЛ тепер ще й додається вихід у чвертьфінал Кубка Англії.
Манчестер Сіті зіграв у Брістолі практично основним складом. З відвертих резервістів в основі команди з'явилися тільки воротар Ортега і опорник Філліпс. На жаль, Ортега отримав пошкодження, і Гвардіола вирішив замінити його в перерві. У тренера гостей напевно заболіло в серці після того, як Едерсон зіткнувся з нападником суперника на початку другого тайму. Бразильцю знадобився якийсь час, щоб прийти до тями.
Незважаючи на всі ці проблеми, "містяни" виграли з великим і сухим рахунком – завдяки дублю Фодена і голу Де Брюйне.