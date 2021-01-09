Англия, Кубок Англии, 3-й раунд

Эвертон – Ротерхэм – 2:1 (дополнительное время)

Голы: Тосун, 9, Дукуре, 93 – Олосунде, 56

Бернли – МК Донс – начало в 17:00

Блэкпул – Вест Бромвич – начало в 17:00

Бристоль Роверс – Шеффилд Юнайтед – начало в 17:00

Киунз Парк Рейнджерс – Фулхэм – начало в 17:00

Сток Сити – Лестер – начало в 17:00

Арсенал – Ньюкасл – начало в 19:30

Манчестер Юнайтед – Уотфорд – начало в 22:00

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Перед кубковым поединком против одного из аутсайдеров Чемпионшипа Карло Анчелотти дал отдохнуть нескольким ведущим игрокам Эвертона. Это обстоятельство, однако, не сделало Ротерхэм автоматически фаворитом противостояния. Свой более высокий класс полурезервный состав "ирисок" решил доказать со стартовых минут. Активный дебют мерсисайдцев принес плоды уже на 9-й минуте: юный Энтони Гордон роскошным пасом в разрез вывел на свидание с голкипером Дженка Тосуна, а турецкий форвард элегантно подсек мяч над Блэкменом.

Но сдаваться на милость хозяев не входило в планы "мельников". Ротерхэм постепенно выровнял игру и даже начал эпизодически играть первым номером. Особенно вдохновенно впереди действовали фланговые исполнители гостей – Крукс и Олосунде. Еще до перерыва андердог начал переигрывать Эвертон по остроте, нанеся больше ударов в сторону и створ ворот. А на старте второй половины Ротерхэм вообще забил. Это Мэттью Олосунде после серии рикошетов получил возможность пробить из пределов штрафной и оставил не у дел Ольсена – 1:1.

В дальнейшем обе команды проявили немало энтузиазма, дабы избежать овертайма, но счет на табло упорно не менялся. "Ириски" даже забили усилиями того же Тосуна, но VAR обнаружил минимальный офсайд. По иронии судьбы, решающий мяч забили уже в дебюте экстра-тайма. На 3-й минуте дополнительного времени Хамес вывел на ударную позицию Дукуре, и Абдулай с легкостью переиграл Блэкмена в ближнем бою. Дальше идет Эвертон.

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