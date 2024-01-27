Кубок Англии, 1/16 финала

Испвич – Мэйдстоун – 1:2

Голы: Сармьенто, 56 – Рейнолдс, 43, Корн, 66

Ипсвич занимает второе место в Чемпионшипе, претендуя на прямую путевку в АПЛ. Мэйдстоун представляет шестой по рангу дивизион, имеющий статус полупрофессионального. Андердог сенсационно победил и стал первой с 1978 года командой такого уровня, вышедшей в 1/8 финала Кубка Англии.

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Интересно, что это не тот случай, когда победитель провалился. Просто сегодня против Ипсвича были все возможные боги, существующие и нет. На самом деле хозяева должны были не просто побеждать, а громить соперника. У них более 5xG, 78% владения мячом, 38 ударов (из них 13 – в створ), попаданиял в каркас. Однако Мэйдстоун сломал логику. Гости всего дважды пробили по чужим воротам, обе попытки были в створ и обе завершились голами. Больше моментов у них и не было. Словом, очередная сказка о "футбольной золушке".