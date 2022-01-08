Кубок Англії, 1/32 фіналу

Челсі – Честерфілд – 5:1

Голи: Вернер, 6, Хадсон-Одой, 18, Лукаку, 20, Крістенсен, 39, Зієш, 55 – Асанте, 80

Суонсі – Саутгемптон – 2:3

Голи: Піру, 77, Беднарек, 95 (аг.) – Редмонд, 8, Ельюнуссі, 96, Лонг, 102

Вилучення: Валері, 30 (Саут)

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Челсі давно не тішив своїх фанатів розгромними рахунками, але у матчі зі скоромним Честерфілдом підопічні Тухеля виправились.

Ще до свистка на перерву лондонці 4 рази вразили ворота гостей, знявши усі питання щодо володаря путівки у наступний раунд турніру. Один з м'ячів забив і скандальний нападник Ромелу Лукаку, якого нещодавно відсторонювали від команди через сумнівні висловлювання про "синіх".

У другому таймі Зієш довів рахунок до знущального, але ближче до завершення зустрічі гравці Честерфілда все ж організували свій гол престижу.

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