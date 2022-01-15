Египет с большим трудом одолел Гвинею-Бисау во втором туре КАН. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Кубок африканских наций, 2 тур

Группа D

Гвинея-Бисау – Египет – 0:1

Гол: Салах, 69

Поражение от Нигерии в первом туре заставляло "фараонов" обыгрывать Гвинею-Бисау, но матч сложился для египтян очень непросто. Семикратные победители Кубка Африки больше контролировали мяч и чаще били по воротам (в частности, в первом тайме только стойка спасла гвинейцев), но смогли забить только на 69-й минуте.

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Забил тот, от кого ждали больше всего. Мохамед Салах ударом с лета прошил кипера и вывел Египет вперед. Пропущенный гол не смутил Гвинею-Бисау, которая сумела отыграться на 82-й минуте. Бальде продавил соперника и поразил ворота классным ударом в дальний угол, но VAR отменил гол из-за нарушения правил.

Египет с трудом одержал первую победу в группе и набрал 3 очка, а в третьем туре сыграет с Суданом, у которого 1 пункт.