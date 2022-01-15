Єгипет з великими труднощами здолав Гвінею-Бісау в другому турі КАН. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Кубок африканських націй, 2 тур

Група D

Гвінея-Бісау – Єгипет – 0:1

Гол: Салах, 69

Поразка від Нігерії в першому турі змушувала "фараонів" обігрувати Гвінею-Бісау, але матч склався для єгиптян дуже непросто. Семиразові переможці Кубка Африки більше контролювали м'яч і частіше били по воротах (зокрема, в першому таймі лише стійка врятувала гвінейців), але змогли забити лише на 69-й хвилині.

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Забив той, від кого чекали найбільше. Мохамед Салах ударом з льоту прошив кіпера та вивів Єгипет вперед. Пропущений гол не знітив Гвінею-Бісау, яка зуміла відігратися на 82-й хвилині. Бальде продавив суперника і вразив ворота класним ударом в дальній кут, але VAR скасував гол через порушення правил.

Єгипет з труднощами здобув першу перемогу в групі та набрав 3 очки, а в третьому турі зіграє з Суданом, в якого 1 пункт.