Кубок африканских наций, 2 тур

Группа D

Нигерия – Судан – 3:1

Голы: Чуквуэзе, 3, Авоньи, 45, Симон, 46 – Хидир, 70 (пен)

В первом туре "суперорлы" обыграли Египет, а победа над Суданом открывала нигерийцам путь в плей-офф. Подопечные Аугустина Эугавона решили убить интригу сразу – уже на 3-й минуте Чуквуэзе из пределов штрафной открыл счет. Удар игрока Вильярреала стал результативным. Перед свистком на перерыв Авоньи курьезно удвоил преимущество Нигерии – от его головы мяч влетел в сетку.

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GOOOOAAAL Number 2! Taiwo Awoniyi scores the second for Nigeria after confusion, a mix up and an error by the keeper!#TeamNigeria 2-0 #TeamSudan #AFCON2021 pic.twitter.com/NBYfrBxx0c — af•recon #AFCON2021 (@af_recon) January 15, 2022

На старте второго тайма счет стал разгромным. Симон вышел один на один с кипером и протолкнул мяч в ближний угол. Единственная радость для Судана – первый гол на Кубке Африки, забитый с пенальти. Но на результат игры это не повлияло – 3:1.

Нигерия набрала 6 очков и вышла в следующий раунд – матч против Гвинеи-Бисау уже не будет иметь для "суперорлов" большого значения. Судан, который в последнем туре сыграет с Египтом, остался с одним пунктом.

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