"Мы ничего не знаем. Я разговаривал с ним вчера вечером, но с такими травмами вам нужна дополнительная оценка. Именно это они сейчас и делают, тогда мы узнаем больше. Конечно, в тот момент это был шок: "Боже мой, что там?".

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Это не выглядело сильным ушибом, но во время падений бывают травмы подколенного сухожилия. Он явно что-то ощутил. Мы все знаем, как редко Мо просит снять его с поля. Там точно что-то есть, и мы посмотрим. Сейчас у меня нет больше информации", – цитирует Клоппа пресс-служба Ливерпуля.

Напомним, Салах не смог доиграть первый тайм матча против Ганы в рамках второго тура группового этапа КАН. Если травма окажется серьезной, нападающего может досрочно вернуть в расположение Ливерпуля.

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