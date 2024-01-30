Кубок Африки, 1/8 финала

Мали – Буркина-Фасо – 2:1

Голы: Тапсоба, 3 (автогол), Синайоко, 47 – Траоре, 57 (с пенальти)

Матч между сборными Мали и Буркина-Фасо – дерби, ведь обе страны имеют общую границу в 1325 км. Они далеко не всегда мирно сожительствовали: в 1985 году между ними разразилась непродолжительная война. В очной встрече обе команды решали, кто из них встретится с хозяевами турнира, сборной Кот-д'Ивуара в четвертьфинале.

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Сборная Мали отметилась двумя блицкригами – в начале каждого из таймов. В начале первого тайма защитник Байера Тапсоба срезал мяч в свои ворота, а сразу после перерыва форвард Осера увеличил преимущество малийцев.

В середине второго тайма центральный защитник сборной Мали Куяте сыграл рукой в своей штрафной, и форвард Астон Виллы Бертранд Траоре отыграл один мяч, однако сравнять счёт команда Юбера Велю так и не сумела.

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