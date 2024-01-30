Кубок Африки: Кот-д'Івуар дізнався суперника по чвертьфіналу – він відзначився двома бліцкригами в дербі
У вівторок, 30 січня, відбувся матч 1/8 фіналу Кубка Африки між збірними Малі та Буркіна-Фасо.
Кубок Африки, 1/8 фіналу
Малі – Буркіна-Фасо – 2:1
Голи: Тапсоба, 3 (автогол), Сінайоко, 47 – Траоре, 57 (з пенальті)
Матч між збірними Малі та Буркіна-Фасо – дербі, адже обидві країни мають спільний кордон у 1325 км. Вони далеко не завжди мирно співмешкали: 1985 року між ними вибухнула нетривала війна. В очній зустрічі обидві команди вирішували, хто з них зустрінеться з господарями турніру, збірною Кот-д'Івуару у чвертьфіналі.
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Збірна Малі відзначилася двома бліцкригами – на початку кожного з таймів. На початку першого тайму захисник Байєра Тапсоба зрізав м'яч у свої ворота, а відразу після перерви форвард Осера збільшив перевагу малійців.
У середині другого тайму центральний захисник збірної Малі Куяте зіграв рукою у своєму штрафному майданчику, і форвард Астон Вілли Бертранд Траоре відіграв один м'яч, проте зрівняти рахунок команда Юбера Велю так і не зуміла.
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