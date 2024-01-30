Кубок Африки, 1/8 фіналу

Малі – Буркіна-Фасо – 2:1

Голи: Тапсоба, 3 (автогол), Сінайоко, 47 – Траоре, 57 (з пенальті)

Матч між збірними Малі та Буркіна-Фасо – дербі, адже обидві країни мають спільний кордон у 1325 км. Вони далеко не завжди мирно співмешкали: 1985 року між ними вибухнула нетривала війна. В очній зустрічі обидві команди вирішували, хто з них зустрінеться з господарями турніру, збірною Кот-д'Івуару у чвертьфіналі.

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Збірна Малі відзначилася двома бліцкригами – на початку кожного з таймів. На початку першого тайму захисник Байєра Тапсоба зрізав м'яч у свої ворота, а відразу після перерви форвард Осера збільшив перевагу малійців.

У середині другого тайму центральний захисник збірної Малі Куяте зіграв рукою у своєму штрафному майданчику, і форвард Астон Вілли Бертранд Траоре відіграв один м'яч, проте зрівняти рахунок команда Юбера Велю так і не зуміла.

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