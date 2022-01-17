Кубок Африки, групповой этап, третий тур

Группа A

Буркина-Фасо – Эфиопия – 1:1

Голы: Баяла, 24 – Кебеде, 52

Кабо-Верде – Камерун – 1:1

Голы: Родригес, 53 – Абубакар, 39

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Оба заключительных поединка в группе A завершились с одинаковым счетом – 1:1. Команда Буркина-Фасо в матче с Эфиопией удержала ничью, а с ней и второе место в квартете.

Хозяин турнира, считающийся одним из фаворитов соревнований, Камерун уже решил задачу на групповом этапе КАН, поэтому без особой мотивации вышел на игру с Кабо-Верде. Финальный свисток зафиксировал в поединке также результативную ничью.

Таким образом, Камерун и Буркина-Фасо присоединились к Нигерии и Марокко, которые уже гарантировали себе место в плей-офф Кубка Африки.

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