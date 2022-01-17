Кубок Африки: Кабо-Верде встояв перед Камеруном, визначились ще 2 учасники плей-офф
Відбулись чергові матчі групового етапу Кубка Африки. Читайте звіт поєдинків на Футбол 24.
Кубок Африки, груповий етап, третій тур
Група A
Буркіна-Фасо – Ефіопія – 1:1
Голи: Баяла, 24 – Кебеде, 52
Кабо-Верде – Камерун – 1:1
Голи: Родрігес, 53 – Абубакар, 39
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Обидва заключні поєдинки у групі A завершились з однаковим рахунком – 1:1. Команда Буркіна-Фасо у двобої з Ефіопією втримала нічию, а з нею і другу сходинку у квартеті.
Господар турніру, який вважається один із фаворитів змагань, Камерун вже вирішив завдання на груповому етапі КАН, тому без особливої мотивації вийшов на гру з Кабо-Верде. Фінальний свисток зафіксував у поєдинку також результативну нічию.
Таким чином Камерун та Буркіна-Фасо долучились до Нігерії та Марокко, які вже гарантували собі місце у плей-офф Кубка Африки.
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