Кубок Африки, груповий етап, третій тур

Група A

Буркіна-Фасо – Ефіопія – 1:1

Голи: Баяла, 24 – Кебеде, 52

Кабо-Верде – Камерун – 1:1

Голи: Родрігес, 53 – Абубакар, 39

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Обидва заключні поєдинки у групі A завершились з однаковим рахунком – 1:1. Команда Буркіна-Фасо у двобої з Ефіопією втримала нічию, а з нею і другу сходинку у квартеті.

Господар турніру, який вважається один із фаворитів змагань, Камерун вже вирішив завдання на груповому етапі КАН, тому без особливої мотивації вийшов на гру з Кабо-Верде. Фінальний свисток зафіксував у поєдинку також результативну нічию.

Таким чином Камерун та Буркіна-Фасо долучились до Нігерії та Марокко, які вже гарантували собі місце у плей-офф Кубка Африки.

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