"Зеленые" провалились на Кубке африканских наций, не сумев преодолеть групповой раунд, по итогам которого набрали лишь два балла. Позор на турнире привел к увольнению Джамеля Бельмади.

Зидана пригласили возглавить сборную Алжира – легендарный француз дал четкий ответ

Согласно информации RMC Sport, после того, как Зинедин Зидан окончательно отказался возглавлять сборную Алжира, федерация обратила свое внимание на Хулена Лопетеги. Испанец в августе покинул пост тренера Вулверхэмптона и до сих пор находится в отпуске.

Напомним, что Лопетеги в 2018 году работал в мадридском Реале, впрочем, специалист продержался лишь несколько месяцев, поскольку команда провалила старт кампании 2018/19.

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