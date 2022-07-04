КАН-2023, который должен был состояться в Кот-д'Ивуаре, решили отложить на более поздний срок.

Соревнования были запланированы на период с 23 июня по 23 июля 2023 года, но CAF (Африканская конфедерация футбола) решила сместить график проведения соревнований. Турнир состоится в январе-феврале 2024 года, сообщает официальный сайт CAF.

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Место проведения остается неизменным – все матчи примет Кот-д'Ивуар. Такое решение было принято в связи с тем, что как раз в июне-июле в регионе традиционно длится сезон дождей. Чтобы минимизировать влияние погодных условий на состояние полей, после получения соответствующего заключения экспертов 34-й Кубок африканских наций сместили на другое время года.

Это решение явно не порадует европейские клубы, которые снова будут вынуждены отпускать своих футболистов посреди сезона примерно на месяц.

Напомним, действующим победителем Кубка Африки является Сенегал, в финале обыгравший Египет в серии послематчевых пенальти.

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