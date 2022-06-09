Борьба за чемпионство в четвертом дивизионе чемпионата ЮАР была настолько ожесточенной, что о ней узнали во всем мире. На титул претендовали ФК Матияси и Шивулан Тайгерс.

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В последних матчах сезона они решили улучшить разницу мячей, сыграв договорняки. Шивулани разбил Кокото со счетом 33:1. Однако конкуренты узнали о махинациях еще во время своего матча и выдали еще более эффектное шоу. Матияси уничтожил третью команду чемпионата Нсами Бердс со счетом 59:1 (арбитр зафиксировал 41 автогол).

Позже расследование выяснило, что некоторых голов вообще не было. Рефери просто писал в протокол, что хотел. В итоге все четыре команды дисквалифицировали пожизненно, сообщает Goal. Титул достался Гавулу Классик, который был четвертым в таблице. Также получили отстранение (от 5 до 8 лет) руководители клубов, устроивших этот цирк.

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