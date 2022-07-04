КАН-2023, який мав відбутися в Кот-д'Івуарі, вирішили відкласти на пізніший термін.

Змагання були заплановані на період з 23 червня по 23 липня 2023 року, але CAF (Африканська конфедерація футболу) вирішила змістити графік проведення змагань. Турнір відбудеться у січні-лютому 2024 року, інформує офіційний сайт CAF.

Чотири клуби ПАР отримали дискваліфікацію за договірняки з немислимими рахунками – в одному з матчів зіграли 59:1

Місце проведення залишається незмінним – всі матчі прийме Кот-д'Івуар. Таке рішення було ухвалене у зв'язку з тим, що якраз у червні-липні в регіоні традиційно триває сезон дощів. Щоб мінімізувати вплив погодніх умов на стан полів, після отримання відповідного висновку експертів 34-й Кубок африканських націй змістили на іншу пору року.

Це рішення явно не потішить європейські клуби, які знову будуть змушені відпускати своїх футболістів посеред сезону приблизно на місяць.

Нагадаємо, чинним переможцем Кубка Африки є Сенегал, який у фіналі обіграв Єгипет в серії післяматчевих пенальті.

Бійки, сльози, космічні шоу воротарів і кумедні судді, яких ледь не замінив Салах – тріумфальний для Мане КАН у 21 кадрі