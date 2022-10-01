Гвинея не успевает выполнить все организационные обязательства до 2025 года, когда должна была проводить КАН.

Глава CAF Патрис Мотсепе провел встречу с президентом переходного периода Гвинеи, полковником Мамади Думбуя. Год назад он пришел к власти путем военного переворота, а сейчас не смог гарантировать готовность страны к проведению регионального турнира.

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"Я посетил Гвинею из уважения к местному народу. CAF готов давать советы и работать вместе с заинтересованными сторонами в области строительства и подготовки футбольной инфраструктуры в этой стране. Это позволит Гвинее участвовать в борьбе с другими претендентами на проведение чемпионата африканских наций (CHAN), который состоится после турнира 2023 года в Алжире. Впрочем, мы не будем проводить КАН-2025 в Гвинее и вынуждены еще раз разыграть тендер", – приводит слова Мотсепе официальный сайт CAF.

Напомним, предыдущий КАН принимал Камерун, а хозяином ближайшего розыгрыша станет Кот-д'Ивуар (январь-февраль 2024-го).

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