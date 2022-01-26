Нетипичная ситуация произошла со сборной Гвинеи после вылета из Кубка африканских наций на стадии 1/8 финала.

Гвинейская команда досрочно прекратила выступления на Кубке Африки. Временного президента и полковника Мамади Думбуя это сильно возмутило, ведь перед стартом соревнований он потребовал, чтобы сборная победила на турнире.

Гамбия обыграла Гвинею и пробилась в четвертьфинал Кубка Африки.

Как информирует журналист Саддик Адамс , военный лидер все же простил подопечным Канфуры Бангуры вылет из соревнований, а его ультиматум о победе носил мотивационный характер. Впрочем, сборной Гвинеи придется вернуть в казную часть средств, которые государство потратило на спонсирование для участия в соревнованиях.

Напомним, команда из Западной Африки на КАН финишировала второй в квартете с Сенегалом, Малави и Зимбабве, но в 1/8 финала минимально уступила Гамбии (0:1).

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