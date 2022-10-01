Очільник CAF Патріс Мотсепе провів зустріч із президентом перехідного періоду Гвінеї, полковником Мамаді Думбуя. Рік тому він прийшов до влади внаслідок воєнного перевороту, а зараз не зміг гарантувати готовність країни до проведення регіонального турніру.

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"Я відвідав Гвінею з поваги до місцевого народу. CAF готовий давати поради та працювати разом із зацікавленими сторонами у галузі будівництва та підготовки футбольної інфраструктури у цій країні. Це дозволить Гвінеї брати участь у боротьбі з іншими претендентами на проведення чемпіонату африканських націй (CHAN), який відбудеться після турніру 2023 року в Алжирі. Втім, ми не будемо проводити КАН-2025 у Гвінеї і змушені ще раз розіграти тендер", – наводить слова Мотсепе офіційний сайт CAF.

Нагадаємо, попередній КАН приймав Камерун, а господарем найближчого розіграшу стане Кот-д'Івуар (січень-лютий 2024-го).

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