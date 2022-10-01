Кубок африканських націй вимушено змінює господаря – країна провалила підготовку до турніру
Гвінея не встигає виконати всі організаційні зобов'язання до 2025 року, коли мала проводити КАН.
Очільник CAF Патріс Мотсепе провів зустріч із президентом перехідного періоду Гвінеї, полковником Мамаді Думбуя. Рік тому він прийшов до влади внаслідок воєнного перевороту, а зараз не зміг гарантувати готовність країни до проведення регіонального турніру.
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"Я відвідав Гвінею з поваги до місцевого народу. CAF готовий давати поради та працювати разом із зацікавленими сторонами у галузі будівництва та підготовки футбольної інфраструктури у цій країні. Це дозволить Гвінеї брати участь у боротьбі з іншими претендентами на проведення чемпіонату африканських націй (CHAN), який відбудеться після турніру 2023 року в Алжирі. Втім, ми не будемо проводити КАН-2025 у Гвінеї і змушені ще раз розіграти тендер", – наводить слова Мотсепе офіційний сайт CAF.
Нагадаємо, попередній КАН приймав Камерун, а господарем найближчого розіграшу стане Кот-д'Івуар (січень-лютий 2024-го).
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