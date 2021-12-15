Футбольный турнир на Африканском континенте в 2022 году может не состояться.

Африканская конфедерация футбола (CAF) рассмотрит вопрос о переносе КАН-2022, сообщает RMC Sport. К слову, турнир уже один раз переносили – первоначально он должен был состояться в 2021 году.

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Отмечается, что решение будет принято в ближайшее время, ведь сам турнир должен пройти с 9 января по 6 февраля в Камеруне. Причиной этого решения стал COVID-19. В частности, один из новых штаммов коронавируса, получивший название Omicron.

CAF понимает всю серьезность ситуации. Чиновники не хотят подвергать игроков риску и способствовать распространению вируса. Ведь многие игроки приедут на турнир из европейских клубов, месяц пробудут в Африке и вернутся обратно. Это также могло бы создать дополнительные проблемы самим футболистам в их выступлениях за клубы.

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