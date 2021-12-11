Бывший нападающий Барселоны, Интера и других клубов Самюэль Это'О будет развивать футбол на своей родине.

Сегодня прошли выборы президента Федерации футбола Камеруна. Сначала было семь кандидатов, но пятеро отказались участвовать в голосовании в день выборов, сообщает BBC.

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Конкурентом Это'О был вице-президент Африканской конфедерации Сейду Мбомбо Нджой. В конце концов, Самюэль набрал на 12 голосов больше (43 против 31) и следующие четыре года будет руководить футболом Камеруна. Одним из его предвыборных обещаний было построить 10 стадионов.

"Мы должны поставить футболистов в центр нашей политики, наша цель – гарантировать, чтобы они зарабатывали на достойную жизнь", – заявил Это'О.