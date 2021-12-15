Футбольний турнір на Африканському континенті у 2022 році може не відбутися.

Африканська конфедерація футболу (CAF) розгляне питання щодо перенесення КАН-2022, повідомляє RMC Sport. До слова, що турнір уже один раз переносили – початково він мав відбутися у 2021 році.

Ето'О офіційно став президентом Федерації футболу Камеруну

Зазначається, що рішення буде ухвалене найближчим часом, адже сам турнір мав би відбутися з 9 січня по 6 лютого в Камеруні. Причиною такого рішення став COVID-19. Зокрема, один із нових штамів коронавірусу, який отримав назву Omicron.

CAF розуміє усю серйозність ситуації. Чиновники не хочуть піддавати гравців ризику та сприяти розповсюдженню вірусу. Адже чимало гравців приїдуть на турнір з європейських клубів, місяць пробудуть в Африці й повернуться назад. Це також могло б створити додаткові проблеми самим футболістам у їхніх виступах за клуби.

Сльози чемпіона: український тренер – про футбол у Камбоджі, режисерське минуле і "хлопця на мільйон" із Шахтаря