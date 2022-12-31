Динамо на своем YouTube-канале представило двухминутное видео, в котором попыталось запечатлеть все памятные события 2021 года в жизни клуба.

Луческу ожидает рост УПЛ со следующего сезона

Среди приятностей – золотой дубль главной команды (чемпионство в УПЛ и Кубок Украины) и исторический триумф Динамо U-21 в последнем розыгрыше турнира этой возрастной группы.

Вспомнили и драматический выход "бело-синих" в 1/2 финала Кубка, где в серии пенальти с Колосом героем стал Денис Бойко. Поводом для гордости стало и выступление молодежки Динамо в Юношеской Лиге УЕФА. Среди печальных событий – смерть легендарного фаната Парамона, ушедшего из жизни в начале декабря.

Напомним, на зимнюю паузу Динамо ушло на второй строчке турнирной таблицы УПЛ, отставая от Шахтера на два очка.

Безумство на полях, ефектні пози тренерів, епічні фейли та чотирилапий десант – 2021-й рік у скріншотах "Футбол 24"