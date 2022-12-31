Динамо на своєму YouTube-каналі презентувало двохвилинне відео, в якому спробувало відобразити всі пам'ятні події 2021 року у житті клубу.

Луческу очікує на ріст УПЛ з наступного сезону

Серед приємностей – золотий дубль головної команди (чемпіонство в УПЛ і Кубок України) та історичний тріумф Динамо U-21 в останньому розіграші турніру цієї вікової групи.

Згадали і драматичний вихід "біло-синіх" у 1/2 фіналу Кубка, де у серії пенальті з Колосом героєм став Денис Бойко. Приводом для гордості став і виступ молодіжки Динамо у Юнацькій Лізі УЄФА. Серед сумних подій – смерть легендарного фаната Парамона, який пішов із життя на початку грудня.

Нагадаємо, на зимову паузу Динамо пішло на другій сходинці турнірної таблиці УПЛ, відстаючи від Шахтаря на два очки.

Безумство на полях, ефектні пози тренерів, епічні фейли та чотирилапий десант – 2021-й рік у скріншотах "Футбол 24"