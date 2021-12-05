Куадрадо шокировал Шевченко шедевром – колумбиец унизил Дженоа голом с углового
22:11 - Читати українською
Полузащитник туринского Ювентуса Хуан Куадрадо отметился фантастическим забитым мячом в поединке 16-го тура итальянской Серии А против Дженоа.
Латиноамериканец открыл счет на 9-й минуте.
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Куадрадо взялся исполнять угловой с левого фланга. Вингер выполнил высокую подачу, превратившуюся в прямой удар в сторону ворот – мяч влетел под дальнюю стойку. Чемпион Европы Сальваторе Сиригу оказался бессильным.
Кстати, для Хуана Куадрадо этот гол оказался третьим в сезоне. Ранее он забил Удинезе и Фиорентине.
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