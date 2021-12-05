Полузащитник туринского Ювентуса Хуан Куадрадо отметился фантастическим забитым мячом в поединке 16-го тура итальянской Серии А против Дженоа.

Латиноамериканец открыл счет на 9-й минуте.

Чалханоглу отметился "сухим листом", унизив голкипера Ромы

Куадрадо взялся исполнять угловой с левого фланга. Вингер выполнил высокую подачу, превратившуюся в прямой удар в сторону ворот – мяч влетел под дальнюю стойку. Чемпион Европы Сальваторе Сиригу оказался бессильным.

Кстати, для Хуана Куадрадо этот гол оказался третьим в сезоне. Ранее он забил Удинезе и Фиорентине.

Аталанта эффектно победила Наполи и включилась в борьбу за скудетто – Малиновский с классным голом и лучшей оценкой