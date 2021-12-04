Полузащитник Интера Хакан Чалханоглу открыл счет на выезде против Ромы и сумел сорвать даже аплодисменты от фанатов хозяев.

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27-летний турок традиционно подавал угловой, но на этот раз решил сразу пробить по воротам. Голкипер Ромы Руй Патрисиу не был готов к такой дерзости и умудрился пропустить мяч между ног.

В нынешнем сезоне Серии А для Чалханоглу это уже 5-й гол. Напомним, летом Хакан на правах свободного агента перебрался в Интер из Милана.

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