Куадрадо: Роналду – простой парень, но потрясающий футболист

Полузащитник Ювентуса Куадрадо поделился впечатлениями от игры вместе с португальцем Криштиану Роналду.

"Мы все знали, что он настоящий профессионал. Роналду – особенный, у него большое сердце. Каждый день я узнаю от него что-то новое. Он делает всех вокруг себя более голодными до побед.

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Глядя на него, хочется выложиться на 110% ради победы. Он очень простой в общении парень, но потрясающий футболист. Все свои победы он одержал благодаря тяжелому труду.

Цели Ювентуса? Сейчас мы стараемся не бежать впереди паровоза, еще очень много матчей впереди. Мы идем вперед шаг за шагом. Уверен, наши старания будут вознаграждены.

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В марте Ювентус по прежнему будет бороться за победу во всех турнирах. Этого мы и хотим. Плюс в следующем году меня ждут матчи за сборную Колумбии. Это еще одна хорошая возможность проявить себя", – цитирует Куадрадо Marca.