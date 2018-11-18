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Куадрадо: Роналду – простий хлопець, але приголомшливий футболіст

10:56 634 Читать на русском
Куадрадо: Роналду – простий хлопець, але приголомшливий футболіст
Хуан Куадрадо та Кріштіану Роналду / фото із соцмереж

Півзахисник Ювентуса Хуан Куадрадо поділився враженнями від гри разом з португальцем Кріштіану Роналду.

"Ми всі знали, що він справжній професіонал. Роналду – особливий, у нього велике серце. Кожен день я дізнаюся від нього щось нове. Він робить всіх навколо себе більш голодними до перемог.

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Дивлячись на нього, хочеться викластися на 110% заради перемоги. Він дуже простий у спілкуванні хлопець, але приголомшливий футболіст. Всі свої перемоги він здобув завдяки важкій праці.

Цілі Ювентуса? Зараз ми намагаємося не бігти попереду потяга, ще дуже багато матчів попереду. Ми йдемо вперед крок за кроком. Упевнений, наші старання будуть винагороджені.

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У березні Ювентус як і раніше буде боротися за перемогу у всіх турнірах. Цього ми і хочемо. Плюс в наступному році мене чекають матчі за збірну Колумбії. Це ще одна хороша можливість проявити себе", – цитує Куадрадо Marca.

Теги
Ювентус Ювентус Італія Хуан Куадрадо Хуан Куадрадо Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду
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